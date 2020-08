Verstappen mikt op P3 op Silverstone én in WK: ‘Normaal gesproken het hoogst haalbare’

Max Verstappen zegt het meer dan eens tijdens zijn vraaggesprek met de Nederlandse media in de aanloop naar race twee op Silverstone: de derde plek is ‘normaal gesproken’ het maximaal haalbare. Op de Britse baan en in het WK.

Zo groot is de overmacht van Mercedes namelijk, met Red Bull dat te kort komt op het kampioenschapsteam. “Sowieso op de rechte stukken”, licht Verstappen één van de pijnpunten eruit. “Mercedes reed hier op Silverstone afgelopen weekend bijvoorbeeld met hun vleugels uit Oostenrijk, dus met meer downforce dan normaal.”

“Alsnog waren ze sneller dan wij op de rechte stukken”, zegt Verstappen, met Red Bull dat dus met minder downforce dan dat reed. “Mercedes dus doet iets slims op het rechte stuk”, stelt hij. In de bochten, of het merendeel ervan, verliest Red Bull echter ook terrein. Hoeveel, en of dat dan in snelle of langzame bochten is, is volgens hem afhankelijk van het circuit en de setup.

Verstappen legt zich er dus bij neer dat hij voorlopig om de derde plek vecht. Dat is waar zijn vaak herhaalde mantra en vaste doelstelling – ‘het beste ervan maken, het maximale eruit halen’ – nu dan ook om draait. “We moeten dus ook wel gewoon zorgen dat we derde worden. Zo’n kwalificatie als in Hongarije (Verstappen was daarin zevende, red.) wil je niet te vaak.”

Met P3 in de race normaliter het hoogst haalbare, noemt Verstappen de tweede plaatsen die hij de afgelopen twee races behaalde ‘sowieso al beter dan had gemoeten’. “Normaal zijn we immers derde. Het geluk heeft dus een beetje meegespeeld”, doelt hij op Valtteri Bottas’ slechte start in Hongarije (‘waar je niet kan inhalen’) en diens lekke bande in race één op Silverstone.

Mede dankzij deze resultaten staat Verstappen na vier races slechts zes punten achter Bottas, als derde in het WK. Op veel meer hoeft hij naar eigen zeggen echter niet te rekenen. Hij verwacht niet de Fin te kunnen pakken. “Normaal gezien niet, en groeit het gat vanaf nu alleen maar. We hebben al wat geluk gehad met de vorige twee races. Het is wat het is. Ik kan er helaas niet veel aan veranderen.”

Tegelijkertijd laat het feit dat hij kort achter Bottas staat én twee keer tweede is geworden wel zien dat er altijd wat kan gebeuren. Verstappen is een realist, maar ook altijd strijdbaar. Dus wie weet… “Normaal kunnen we niet met Mercedes vechten, maar als je een goede start maakt en er tussen komt, wie weet hoe het dan loopt? Rij je in de race eenmaal derde, dan wordt aanvallen echter wel lastig.”

