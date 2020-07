Magnussen: ‘We waren al bang dat Racing Point zo snel zou zijn’

Het is pas vrijdag – en dan ook nog eens de eerste vrijdag waarop daadwerkelijk gereden is – maar het team van Racing Point heeft alvast een serieus waarschuwingsschot gelost. De ‘roze Mercedessen’ lijken de maat aan te geven in de middenmoot. Zoals na de wintertests al werd gedacht.

“We waren al bang dat Racing Point zo snel zou zijn”, erkent Haas-coureur Kevin Magnussen, die de dag zelf als vijftiende afsloot, terwijl Racing Points Sergio Pérez de derde tijd neerzette.

“Ze zagen er tijdens de wintertests natuurlijk ook al snel uit, maar dan weet je het nooit. Dan kan een team ook met weinig benzine in de tank een glory run doen. Maar ze lijken dus aan de verwachtingen te voldoen.”

Met een ‘heel snel’ Racing Point, sluit Magnussen niet uit dat de middenmoot zich in tweeën splijt. “McLaren is namelijk ook nog snel, net als Renault”, haalt hij aan. Slecht nieuws voor het dan overgebleven Haas, Alfa Romeo, Alpha Tauri en Williams? “Ach, ik zeg niet dat we niet met ze kunnen vechten, maar ze lijken inderdaad sterk.”

Dat laatste erkent ook Haas-teamgenoot Romain Grosjean, die McLaren en Renault eveneens aanwijst als teams in vorm. “Renault heeft immers een grote update mee, terwijl McLaren vorig jaar natuurlijk vierde werd. Wij hebben daarentegen dezelfde auto als een paar maanden terug.” Haas komt, zolang het niet weet hoeveel races worden verreden en hoeveel geld er binnenkomt, immers niet met updates.

Of Haas zo pas op de plaats moet maken in het middenmootgevecht, moet de tijd uitwijzen. Wat dat betreft, verwacht Grosjean zaterdag nog wel wat tijd te vinden. “En een paar duizendsten kunnen op dit korte circuit al veel verschil maken”, weet hij.

Wat daarnaast misschien slechts een kwestie van tijd is, is hoe lang het duurt voor een team een protest indient tegen Racing Points ‘Roze Mercedes’. Al heeft de FIA zich daar al eens over uitgesproken en haar goedkeuring aan het team uit Silverstone gegeven.

