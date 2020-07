Horner verwacht dat controverses rondom DAS en Racing Point opnieuw zullen oplaaien

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat de controverses rondom het DAS-systeem van Mercedes en Racing Point, gekscherend de ‘roze Mercedes’ genoemd, opnieuw zullen oplaaien nu het seizoen van start gaat. “Dit is de Formule 1, dus het zal allemaal zeker terugkeren.”

Tijdens de wintertests in Barcelona waren het DAS-systeem van Mercedes en Racing Point het gesprek van de dag. In Australië hadden er al bezwaren gemaakt kunnen worden tegen de teams, maar de teams mogen pas een protest indienen wanneer er ook daadwerkelijk mee geracet is.

Lees ook: Horner: ‘Albon kan verrassing van het seizoen worden’

Horner verwacht dat de controverses in Oostenrijk weer naar boven zullen komen. “Dit is de Formule 1, dus het zal allemaal zeker terugkeren”, zegt Horner tegen Autosport. “Het zijn competitieve teams, het zijn competitieve beesten en zodra we weer beginnen zullen er zeker vragen komen over het DAS-systeem van Mercedes, over Racing Point, of over wat er dan ook op de agenda staat”, aldus de Brit.

Na de late afgelasting van de Grand Prix van Australië lag de Formule 1 een tijdje stil, waardoor de focus kwam te liggen op de reglementen voor de komende jaren. “Er was veel activiteit met de FIA en de rechtenhouders over de reglementen en ik heb heel hard gelobbyd om de introductie van de nieuwe auto’s uit te stellen, wat nu pas in 2022 zal zijn”, zegt Horner. “Ik denk dat dat het juiste was om te doen, want de kosten van het introduceren van nieuwe auto’s binnen de tijdschema’s zouden enorm zijn geweest”, aldus de Red Bull-teambaas.

Lees ook: Gehate kerbs in laatste twee snelle bochten Red Bull Ring verwijderd