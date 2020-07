Gehate kerbs in laatste twee snelle bochten Red Bull Ring verwijderd

De hoge sausagekerbs in bochten 9 en 10 van de Red Bull Ring zorgden vorig jaar voor flinke kostenposten bij meerdere teams door gesneuvelde voorvleugels en vloeren. Wat dat betreft is de dubbele afspraak in Spielberg niet ideaal maar er is reden voor opluchting.

De twee snelle bochten, Rindt en Cashback World geheten, hebben beiden een flinke uitloopstrook en nodigen dan ook uit tot smokkelen. Dat trachtte de wedstrijdleiding vorig jaar tegen te gaan door met de beruchte geel-zwarte worsten de tracklimits af te bakenen.

Tijdens de eerste vrije trainingen in 2019 werden er flink wat onderdelen stukgereden: voorvleugels, wielophangingen, vloeren. De auto’s hadden het er zwaar te verduren. Red Bull-teambaas Christian Horner repte zelfs over een schadepost van een kwart miljoen euro, zoveel was er stuk gegaan. De double header op het Alpencircuit boezemde dan ook angst bij onder meer McLaren.

Teambaas Andreas Seidl gaf gisteren nog aan dat “onze voorbereiding op Oostenrijk erom draaide een balans te vinden tussen de auto ontwikkelen en genoeg onderdelen produceren om een intense periode met veel races door te komen”. Ook Mercedes zag al reden tot zorg, of in elk geval aanleiding om voorzichtig te zijn.

Maar de 10 centimeter hoge boosdoeners zullen verwijderd worden voor de Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken (zoals de tweede aflevering zal heten). Dat bevestigde Red Bull-topman Helmut Marko aan het Duitse Speedweek. “In de afgelopen jaren hebben ze heel veel schade aangericht, niet alleen in de F1 maar ook in de opstapklassen. Wat betreft de veiligheid hebben ze ook niet echt hun werk gedaan.”