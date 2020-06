Teams werken hard aan reserveonderdelen voor dubbel op autoslopende Red Bull Ring

McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris hebben niet bepaald de reputatie brokkenpiloten te zijn – en deden het vorig jaar bovendien goed in Oostenrijk – maar toch was het maken van genoeg (reserve)onderdelen een speerpunt voor McLaren toen de fabriek weer begon te draaien. Dit vanwege de dubbel op de slopende Red Bull Ring.



Dat vertelt teambaas Andreas Seidl, die aangeeft dat “onze voorbereiding op Oostenrijk erom draaide een balans te vinden tussen de auto ontwikkelen en genoeg onderdelen produceren om een intense periode met veel races door te komen”.

De eerste twee van de acht races die in tien weken tijd worden gehouden, worden bovendien op de Red Bull Ring verreden. Een circuit dat vanwege zijn hoge kerbstones berucht is als een autoslopende baan, die menig voorvleugel, voorwielophanging of erger heeft gebroken.

Met de teams die door de reisrestricties vanwege de coronacrisis bovendien veel op pad zullen zijn, is het al helemaal zaak dat de onderdelenvoorraad toereikend is. Dit ook omdat na de ‘dubbel’ in Oostenrijk direct een race in Hongarije volgt, een triple header dus.

Drie keer drie?

Mercedes heeft ook al uitgesproken dat dit wel eens reden tot zorg kan zijn, of in elk geval reden is voorzichtig te zijn. Zeker omdat na de eerste triple nog een tweede volgt (2x Engeland en 1x Spanje) en achter de ‘dubbel’ daarna in Spa en Monza mogelijk nog een race op Mugello wordt geplakt.

“Het is een unieke uitdaging”, legt Mercedes’ chief operating officer Rob Thomas uit in een video van het team. “Als je in de eerste race een probleem hebt, zit je voor race twee vaak wel goed omdat je reserveonderdelen hebt. Plak er echter een derde race aan vast, en je kan ineens zonder zitten…”

Zomaar een enorme stapel reserveonderdelen maken, is – los van hoeveel tijd dit kost – ook niet mogelijk. “Je kan natuurlijk wel heel veel maken, maar dat is heel duur en ook een soort van verspilling”, zegt hij, want niet elk reserveonderdeel is natuurlijk nodig. “Je moet dus efficiënt zijn.”

Lees ook: Aftelblog, nog 4 dagen tot VT1: Hockenheim weer in beeld voor plek op kalender

Waar Mercedes haar coureurs met een 2018-auto weer heeft laten warmdraaien voor de uitgestelde seizoensstart, moesten McLarens Sainz en Norris het met een Formule 3-auto doen. De Spanjaard en Brit zeggen echter zo goed voorbereid als mogelijk te zijn.

Voor het team was die Formule 3-test ook heel belangrijk om aan alle procedures te wennen, zegt Seidl. Ook hij noemt de Oostenrijkse dubbel ‘een interessante nieuwe uitdaging’. “Vorig jaar waren we er echter sterk.” Hij weet dat dit geen garanties biedt, maar: “We gaan honderd procent geven.”

Lees ook: Steiner blikt vooruit op openingsnummer: ‘Zijn zo klaar als we maar kunnen zijn’