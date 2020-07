Horner: ‘Albon kan verrassing van het seizoen worden’

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er vertrouwen in dat Alexander Albon ‘de verrassing van het seizoen’ kan worden. Volgens Horner gaat de Thai goed om met de druk en het team verwacht dan ook dat hij dit jaar vooruitgang zal boeken.

Albon begon in 2019 bij Toro Rosso maar mocht in Spa-Francorchamps al in de Red Bull stappen vanwege de tegenvallende resultaten van Pierre Gasly. “Men vergeet al snel dat dit pas zijn tweede seizoen in de Formule 1 is”, vertelt Horner in gesprek met The Race. “Hij heeft het eerste deel van afgelopen seizoen ook een soort van gemist. Het was een vuurdoop, maar hij ging daar ongelooflijk goed mee om”, aldus de Red Bull-teambaas.

Wat Horner vooral opvalt is hoe goed Albon om is gegaan met de druk. “Hij lijkt erg goed om te gaan met de druk en we verwachten dat hij dit jaar vooruitgang zal boeken”, zegt Horner. “Ik denk dat er kansen liggen voor hem en hij zou wel eens in vele opzichten de verrassing van het seizoen kunnen worden”, concludeert de Brit.

Minder voorbereidingstijd

Albon zelf kijkt uit naar de seizoensopener in Oostenrijk: “Ik voel me goed. Alle coureurs zullen wel wat onzekerheid voelen over wat er gaat gebeuren omdat er zoveel tijd tussen heeft gezeten.” Volgens Albon gaat het er vooral om dat de teams snel in het raceritme komen. “We hebben minder tijd om voor te bereiden, in tegenstelling tot een normaal weekend waarin we wat werk in de simulator zouden doen. Er zullen ook circuits zijn waar we nog nooit geweest zijn, maar dat biedt kansen”, aldus de Thai.

“Ik denk dat de goede teams en coureurs flexibel zullen zijn en de auto en de circuits snel zullen begrijpen”, vervolgt Albon. “Ik denk dat wij daar als team behoorlijk succesvol in zullen zijn”, sluit hij af.

