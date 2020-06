Honda helpt Red Bull met slimme truc gelijk al aan motorupdate voor aftrap in Oostenrijk

Red Bull en Alpha Tauri kunnen gelijk bij de (uitgestelde) seizoensopener al op een geüpdatete Honda-motor rekenen nadat de Japanse fabrikant een slim trucje heeft uitgehaald om extra werk te doen tijdens de ‘coronapauze’.

Behalve de fabrieken van de Formule 1-teams moesten de afgelopen maanden ook die van de motorfabrikanten lang op slot, maar een uitzondering op die regel was dat fabrikanten de sluiting van hun fabrieken mochten uitstellen als nationale wetgeving het ze toestond door te werken, legt Formula1.com uit. En dat was in Japan, waar Honda zit, het geval. Dus dat heeft Honda gedaan.

Honda heeft dus deels doorgewerkt en hoewel het deze tijd later wel moet ‘goedmaken’ door de fabrieksdeuren in de zomer alsnog te sluiten, is het de Japanners gelukt een volwaardige motorupdate af te leveren. “We hebben een motorupdate”, bevestigt Red Bull-teambaas Christian Horner dat. “We introduceren nu eigenlijk wat normaal onze tweede motor van het jaar zou zijn.”

Normaliter moet een coureur immers zeven of acht races met een motor doen, en vallen de geplande updates daarmee samen. Na het uitvallen van de eerste tien races van 2020 door de coronacrisis is Oostenrijk (aanvankelijk race elf) nu de seizoensopener geworden. En daarbij heeft Red Bull gelijk bij de uitgestelde start dus al een stuk sterkere motor. Met dank aan Honda en een maas in de wet.

En er is nog een voordeel: de motorontwikkeling is voor dit jaar heel erg beperkt door aanpassingen in het technisch reglement, om kosten te besparen in corona-tijd. Dus als Honda een grote stap heeft gezet – zoals het natuurlijk hoopt – zullen rivalen Mercedes, Ferrari en Renault die ogenschijnlijk niet zomaar kunnen bijlopen. Advantage Red Bull?

