Honda denkt dat het lastiger zal zijn om ook in 2020 een grote stap te zetten met haar motor. Dit omdat het in 2019 al flinke progressie heeft geboekt met haar krachtbron.

Achterin Max Verstappens Red Bull was de Honda-motor zelfs goed genoeg voor drie overwinningen en zes verdere podiumplekken. Daarnaast reden ook Daniil Kvyat en Pierre Gasly hun Toro Rosso – Honda’s allebei een keer de top drie in.

2019 was daarmee met stip Honda’s beste jaar sinds haar rentree in 2015. “We hebben onze vooruitgang kunnen laten zien”, zegt Honda’s technisch directeur Toyoharu Tanabe niet zonder reden tegen Racer.com. “Dat was erg fijn voor iedereen die meewerkt aan dit project.”

Honda-motor voor 2020

“Voor volgend jaar willen we dit momentum uiteraard vasthouden”, verklaart Tanabe. Het werk voor 2020 is dan ook al begonnen. “En we moeten harder pushen om ons doel te bereiken”, weet hij.

“Ik denk namelijk dat het moeilijker voor ons wordt dan in voorgaande jaren”, zegt Tanabe over het verbeteren van de Japanse V6. In plaats van dat er op bepaalde vlakken grote stappen te zetten zijn, zal het volgens hem eerder om finetunen gaan. De echt grote verbeteringen heeft Honda de afgelopen jaren immers al gevonden.

‘Grote stap wellicht lastig’

“Of we een grote stap kunnen zetten?”, vraagt hij zich hardop af. “Dat kan misschien wel eens moeilijk worden”, erkent de Honda-topman. “We zullen in elk geval in elk opzicht heel secuur moeten zijn in ons werk. En we moeten blijven pushen.”

Honda heeft haar eind 2020 aflopende contract met Red Bull en Toro Rosso onlangs tot en met eind 2021 verlengd. Wel heeft de Japanse fabrikant aangegeven dat de kosten doorslaggevend zijn voor haar toekomst op de langere termijn.

