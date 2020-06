Verstappen tempert verwachtingen thuisblijvend oranje legioen: ‘Ik ga niet even makkelijk winnen’

Max Verstappen gaat zijn ‘oranje leger’ aan fans missen komend weekend bij de Formule 1-opener in Oostenrijk, waar hij de laatste twee keer won. Veel van de Nederlandse ‘thuisblijvers’ zullen zondagmiddag vol goede hoop achter de tv neerploffen, maar of de hattrick aan zeges – en in het verlengde daarvan meedoen om de titel – erin zit, durft Verstappen nog niet te zeggen.

Verstappen won de afgelopen twee edities op het thuiscircuit van zijn werkgever Red Bull en die overwinningen werden groots gevierd, met steevast een legioen aan oranjefans op de tribune in Spielberg. “Het wordt heel anders zonder het ‘oranje leger’ erbij”, erkent Verstappen vooruitblikkend. “Het zal wel een beetje gek aanvoelen, er zijn normaal immers zoveel Nederlandse fans bij.”

“Ik bewaar natuurlijk ook goede herinneringen aan deze race”, doelt hij op zijn twee overwinningen in Oostenrijk. Of die hattrick erin zit? “Ik denk er eigenlijk niet aan”, zegt hij. “Ik word liever wereldkampioen, dat vind ik belangrijker!” Het belangrijkste, benadrukt Verstappen, is echter gewoon het maximale uit zichzelf en zijn auto te halen. Als favoriet voor de zege ziet hij zichzelf echter niet in Oostenrijk. “Want het is als je puur naar het circuit kijkt eigenlijk niet onze beste baan.”

“Ik verwacht dus zeker niet even makkelijk te winnen”, vervolgt Verstappen, die op een sterk Mercedes rekent en toch ook Ferrari nog niet wil uitvlakken. Goed nieuws voor de Nederlander en teamgenoot Alexander Albon is dat Red Bull en motorleverancier Honda met de nodige updates komen. “Tegelijkertijd zal iedereen updates hebben, dus we moeten maar zien waar iedereen staat. Daarnaast kan het weer ook meespelen in Oostenrijk. We moeten er dus gewoon het beste van maken.”

