Häkkinen: ‘Verstappen gaat veel risico nemen, vraag me af of de rest daar klaar voor is’

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen verwacht gelijk vanaf de uitgestelde Formule 1-start in Oostenrijk een vol in de aanval rijdende Max Verstappen te zien. En de Fin vraagt zich af of de rest daar wel klaar voor is na zo’n lange onderbreking.

Het is als het seizoen volgende week aftrapt in Oostenrijk immers maar liefst zeven maanden geleden dat er voor het laatst een Grand Prix werd afgewerkt. Tel erbij op dat er een ingekort seizoen wacht, met mogelijk tussen de 15 en 18 races, en Häkkinen verwacht spektakel.

Dat Verstappen daarbij één van de coureurs is waarvan hij spektakel verwacht, mag geen verrassing zijn. “Ik geloof dat Max er vol voor zal gaan met Red Bull, hij gaat helemaal vol gas”, voorspelt Häkkinen in gesprek met Laureus.

“Max rijdt normaal gesproken al in de aanval. Hij gaat zeker risico nemen”, denkt Häkkinen dan ook. “Ik vraag me af of de andere coureurs daar – na zo’n lange pauze van het racen – klaar voor zijn. Kunnen ze straks wel reageren op alle moves die Max maakt?”, zet Häkkinen daar hardop vraagtekens bij.

De Fin wijst Verstappen zo aan als één van de belangrijkste uitdagers van titelverdediger Lewis Hamilton, waarbij hij denkt dat Mercedes en Red Bull de sterkste teams zullen zijn. Behalve van Verstappen en Hamilton (‘hij zal gewoon doorgaan met geweldig rijden’) verwacht hij ook veel van zijn landgenoot Valtteri Bottas: “Valtteri is er klaar voor. Ik twijfel er niet aan dat hij het geweldig gaat doen.”

