Häkkinen ziet titelkansen voor Bottas: ‘Hij is beter dan ooit’

Is 2020 het jaar dat Valtteri Bottas Lewis Hamilton het vuur aan de schenen kan leggen in de strijd om de wereldtitel? Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen wel. Volgens de Fin, onderdeel van Bottas’ management, zit zijn landgenoot in de vorm van zijn leven. “Ik ben ervan overtuigd dat hij beter is dan ooit.“

Met vier overwinningen, vijf poleposities en een tweede plek in het kampioenschap beleefde Valtteri Bottas in 2019 sportief zijn beste jaar ooit. Maar volgens landgenoot Mika Häkkinen is 2020 het jaar dat Bottas echt voor de titel kan strijden. Dat zegt de Fin in de F1 Nation-podcast

“Valtteri zit op een geweldige plek bij Mercedes”, vertelt Häkkinen. “Hij is een geweldige coureur en ik ben ervan overtuigd dat hij beter is dan ooit.” Häkkinen, die samen met manager Didier Coton, de carrière van Bottas begeleidt, heeft hoge verwachtingen voor 2020.



“Ik heb een extreem hoge verwachting dat hij dit jaar wereldkampioen wordt. Dat is waar we jarenlang hard aan hebben gewerkt, hem alle kwaliteiten, alle middelen geven om hem daartoe in staat te brengen. Hij heeft er hard voor gewerkt”, besluit Häkkinen.



