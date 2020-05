Christian Horner ziet Mercedes-koppel Hamilton/Vettel wel zitten

Een rijderskoppel van Lewis Hamilton en Sebastian Vettel in 2021, het zou niet raar zijn als dat Red Bull-baas Christian Horner angst zou inboezemen maar stiekem ziet hij het wel zitten. “Het zou geweldig zijn voor ons allemaal om dat te kunnen aanschouwen.”

Horner kent Sebastian Vettel uiteraard erg goed na jaren samenwerking bij Red Bull. Samen werden er vier rijders- en constructeurstitels gewonnen. “Seb denkt altijd diep na over dingen. Hij zal dit ook een enorm veel bedenktijd geven, daar twijfel ik niet aan. Wat hij heeft bereikt in zijn carrière is fenomenaal.”

“Mocht hij de knoop doorhakken en stoppen na 2020 omdat er geen competitief team voor hem is, dan zou een jaar sabbatical ook prima kunnen. Hij heeft een jong gezin en hij is één van de meest succesvolle coureurs in de geschiedenis van de sport. Hij is nog relatief jong, begin 30 en nog altijd enorm snel. Mocht Mercedes de hoofdpijn voor lief nemen en hem en Lewis koppelen, dan zou dat geweldig zijn voor ons allemaal om te kunnen aanschouwen.”

Als teambaas heeft Horner zelf ook flink wat ervaring als het gaat om coureurs die elkaar nauwelijks ontlopen, denk aan Vettel vs. Webber en Verstappen vs. Ricciardo. “Vanuit het oogpunt van een team, is het veel om mee te dealen. Maar hij is een geweldige coureur en hij zal er echt wel goed over nadenken. Laten we het beste voor hem wensen, ik denk dat de Formule 1 slechter af zal zijn zonder hem maar je zal elke beslissing moeten accepteren.”

