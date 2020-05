Ricciardo: ‘Geloof wel dat Vettel hongerig en competitief genoeg is om door te gaan’

Daniel Ricciardo denkt en hoopt dat Sebastian Vettel nog ‘hongerig genoeg’ is om na zijn Ferrari-exit eind 2020 door te gaan in de Formule 1. “Hij brengt iets extra’s in deze sport.”

Ricciardo staat niet alleen al sinds zijn debuut in 2011 met Vettel op de grid, hij maakte in 2014 zelfs deel uit van hetzelfde team als de Duitse viervoudig wereldkampioen, toen ze samen bij Red Bull reden. “Als ik hem een beetje ken, geloof ik dat hij nog altijd hongerig en competitief genoeg is om door te gaan”, stelt hij daarom ook in gesprek met CNN.

Volgens Ricciardo ‘brengt Vettel ook iets extra’s in deze sport’. Door zijn staat van dienst, maar ook omdat hij ‘hoewel dat hij een van de succesvolste mensen in de Formule 1 is, ook ontzettend privé is’ en bijvoorbeeld niet op social media zit. “Daardoor hangt er ook wel wat mysterie om hem heen.”

Ricciardo heeft echter ook een egoïstische reden om Vettel nog wat langer door te willen zien gaan: “Want hij is ouder dan ik ben, dus dan ben ik niet de oudste”, lacht de dertigjarige Ricciardo, die twee jaar jonger is dan Vettel.

Hoewel Vettels Ferrari-exit al voor de seizoensstart van 2020 is aangekondigd – net als zijn opvolger, Carlos Sainz – zegt Ricciardo hier niet door verrast te zijn. “Ik wil niet zeggen dat ik het aan zag komen, maar er zijn natuurlijk wat incidenten geweest (tussen Vettel en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, red.) dus in die zin is dit nieuws niet zo dramatisch.”

Ricciardo gold zelf overigens ook al een kandidaat om Vettel op te volgen. Dat Ferrari interesse in de Aussie toonde, is echter niets nieuws. Volgens Ricciardo is dat iets van de laatste jaren, maar heeft het dus nooit ergens toe geleid. Toch maakt ook hij in 2021 een transfer: van Renault naar McLaren.

