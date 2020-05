Ricciardo bevestigt gesprekken met Ferrari: ‘Al jaren, maar is nooit iets uitgekomen’

Daniel Ricciardo stapt in 2021 over van Renault naar McLaren, maar heeft daarvoor ook wel degelijk met Ferrari gesproken over een move naar de Scuderia.

Dat vertelt Ricciardo in interview met CNN. “Er zijn gesprekken geweest. Eigenlijk is dat al zo sinds enkele jaren geleden, en dat dan helemaal tot aan nu toe. Ik ontken dat niet, maar er is nooit iets uit gekomen”, geeft de Aussie aan dat Ferrari’s interesse in hem langdurig is, maar nooit ergens toe heeft geleid. Zo zou hij ook in 2018 dichtbij een deal voor 2019 zijn geweest, maar kwam dat er niet van.

Over wáárom de gesprekken nooit tot een deal hebben geleid, maakt Ricciardo zich typisch gezien niet al te druk. “Ik weet het niet en heb me er eigenlijk nooit te zeer in verdiept. Iedereen zegt altijd dat ik goed bij Ferrari zou passen door mijn Italiaanse achternaam en achtergrond, maar ja… Ik probeer altijd maar om niet emotioneel in dit soort situaties te staan.”

“Ik zie Carlos Sainz ook bij het team passen”, doelt hij op de coureur die per 2021 Sebastian Vettel vervangt bij Ferrari, “dus het is niet zo dat ik hier zit van: ‘waarom ik niet?’ Carlos had een goed 2019, is momenteel hot en ik denk dat hij in het plaatje past dat ze voor zich zien. Dat is althans hoe ik ernaar kijk.”

De dertigjarige Ricciardo maakt zelf zoals gezegd in 2021 de overstap van Renault naar McLaren. “Daar heb ik veel over nagedacht”, vertelt hij. Er was volgens hem ‘niet één moment’ waarop hij ineens een ingeving had en wist wat hij moest doen. Renault-teambaas Cyril Abiteboul is in elk geval niet blij met Ricciardo’s beslissing; hij had op meer loyaliteit gehoopt om met Ricciardo verder te bouwen bij Renault.

