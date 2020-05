Wedkantoor zet Verstappen voor wereldtitel net achter Hamilton

Als alle seinen op groen komen te staan, opent de Formule 1 het (verkorte) seizoen begin juli in Oostenrijk. Max Verstappen is populair bij wedkantoor bwin: na Lewis Hamilton wordt hij als grootste kanshebber op de heilige graal beschouwd.

Wie nu een euro inzet op een wereldtitel van Max Verstappen in 2020 (of 2021 indien het seizoen waarvan niemand weet hoe het eruit gaat zien uitloopt), krijgt daarvoor op dit moment vijfenhalf keer de inzet van terug. Lewis Hamilton wordt alom beschouwd als de te kloppen man. Elke euro op hem levert bij titelprolongatie de helft meer op. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sebastian Vettel en Alexander Albon completeren de top-6.

Lees ook: Ecclestone: ‘Verstappen zou het in Hamiltons positie waarschijnlijk net zo goed doen, of beter’

Romain Grosjean (Haas), George Russell, Nicholas Latifi (Williams) en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) zijn de grootste outsiders: wanneer een van deze vier coureurs wereldkampioen wordt, keert het wedbureau voor elke ingelegde euro er tweeduizend keer zoveel uit. Veel vertrouwen dat Albon Verstappen komend jaar partij kan geven in het onderlinge kwalificatieduel heeft bwin trouwens niet: 1,05 om 8.00.

Net als in de afgelopen zes jaren is Mercedes bij het wedkantoor de grote favoriet voor het constructeurskampioenschap: één euro levert €1,25 op indien het fabrieksteam opnieuw kampioen wordt. Red Bull volgt als tweede (5.50) voor Ferrari, Racing Point, Renault en McLaren. Williams, dat het raceteam door grote financiële problemen in de etalage heeft gezet, staat als laatste genoteerd. Eén euro levert drieduizend keer de inzet op als de Britse renstal constructeurskampioen wordt.

Lees ook: Coureurs vinden Hamilton de beste coureur van 2019, Verstappen nummer twee