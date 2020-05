Ecclestone: ‘Verstappen zou het in Hamiltons positie waarschijnlijk net zo goed doen, of beter’

Voormalig Formule 1-kingpin Bernie Ecclestone denkt dat Lewis Hamilton momenteel de beste coureur in de sport is, maar onder meer Max Verstappen het net zo goed of beter zou doen als hij in Hamiltons positie zat. “Het gaat om de support die je krijgt.”

Dat stelt Ecclestone in een uitgebreid interview met het Britse Autocar, waarin de oud-Formule 1-topman niet lang na hoeft te denken over de vraag wie momenteel de beste coureur is: “Je zou dan automatisch Hamilton zeggen. Maar zijn er jongens die het in hetzelfde team net zo goed of beter zouden doen? Waarschijnlijk wel ja.”

Lees ook: Verstappen: ‘Dominantie Hamilton begint te vervelen’

“Max Verstappen, honderd procent”, beantwoordt Ecclestone zijn eigen wedervraag verder. “Sebastian Vettel ook, ondanks dat hij de laatste tijd wat is afgezakt. Maar het gaat om de support die je krijgt, dat bepaalt hoe goed dit soort jongens zijn. Lewis krijgt maximale steun, het ontbreekt hem aan niks”, zegt hij over de zesvoudig wereldkampioen in dienst van Mercedes.

‘Hamilton is groter dan de F1’

Volgens Ecclestone is Hamilton door zijn supersterrenstatus niet alleen geweldig voor de sport maar zelfs ‘groter dan de Formule 1’. “Er is niks mis mee dat hij kleding ontwerpt en vrienden is met rappers. Volgens mij vertelt niemand hem wat hij moet doen en hoe hij zich moet gedragen. Hij zit in een positie waarin mensen luisteren als hij zich ergens over uitspreekt. Het doet me goed dat hij dat doet.”

Lees ook: Hamilton over opmerkingen Verstappen: ‘Zie ik als een teken van zwakte’