Vettel verrast door Q2-exit: ‘We dachten dat we wel wat sneller waren’

Sebastian Vettel kwam in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk ook tot zijn eigen verrassing niet verder dan de elfde plaats. “We dachten dat we wat sneller waren.”

Op pole had Vettel vooraf al niet gerekend, want hij concludeerde vrijdag al dat zijn Ferrari SF1000 niet genoeg grip en downforce heeft, maar te veel luchtweerstand. Een flinke optelsom, met Vettel die in Q2 maar liefst +1.191 seconde van de snelste tijd af zat, en 0.165 seconde van de nummer tien.

‘P11, P11’, klinkt het dan ook in Vettels Q2-uitloopronde over de boordradio, met het zwijgen van de Duitser (hij reageert pas met een ‘copy’ als zijn engineer hem eraan herinnert naar de weegbrug te gaan) dat mogelijk boekdelen spreekt.

Tiende in Q2 was overigens Vettels teamgenoot Charles Leclerc (uiteindelijk zevende in Q3) dus het mag duidelijk zijn dat het geen beste dag was voor Ferrari. “Een verrassing, want we dachten dat we wat sneller waren”, erkent Vettel. “De rest heeft in de trainingen waarschijnlijk wat meer ingehouden.”

Vettel was naar eigen zeggen ‘niet echt happy met de auto’, en had te veel last van overstuur. “Zondag kan het er echter wel eens anders uitzien”, probeert hij de moed erin te houden. “Ik denk bovendien sowieso dat we sterker zijn in race-afstelling.”

“Er wacht ons ook een lange race”, zegt Vettel. “Ik denk wel dat we daarin nog wat plekken kunnen goedmaken en goede punten pakken.” Voor Vettel is te hopen dat dit het geval is, want als Ferrari weer zoveel tempo mist op zondag, wordt het om een hele andere reden een lange race voor Vettel.

