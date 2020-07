Polesitter Bottas: ‘We lijken wel een klasse apart met Mercedes’

Valtteri Bottas is zijn seizoen op de best mogelijke manier begonnen. De Fin klopte teamgenoot Hamilton in de kwalificatie en start de eerste race van het seizoen vanaf pole positie. Tijdens zijn tweede run in Q3 belandde de Fin in het grind, maar zijn eerste run volstond voor de eerste startpositie. “Het is indrukwekkend om het gat naar onze concurrentie te zien.”

Valtteri Bottas vertrekt morgen vanaf pole positie. De Fin moest teamgenoot Lewis Hamilton in Q1 en Q2 voor zich dulden, maar in Q3 was de Fin een fractie sneller dan de wereldkampioen. “Dit voelt erg goed”, reageert Bottas meteen na de kwalificatie. “Dit heb ik gemist, dat gevoel, met de auto tot de limiet gaan, dat heb ik erg gemist.”

Bottas maakte tijdens zijn tweede run een fout bij het insturen van bocht 3 en belandde zo in het grind. Hamilton probeerde nog wel, maar strandde op 12 duizendsten. Het gat naar Verstappen bedraagt meer dan een halve seconde. “We lijken wel een klasse apart met Mercedes”, vertelt Bottas. “Het is indrukkend om het gat naar onze concurrentie te zien”, stelt ook de Fin vast.

Als geen ander weet Bottas dat pole positie de beste uitgangspositie voor de race is, maar dat geeft geen garantie op een goed resultaat op zondag. “Dit is een goed resultaat, maar morgen is wat telt”, aldus Bottas.

