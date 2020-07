‘Ik bied de helft’: Mercedes wil Hamilton volgens gerucht geen 44 maar 22 miljoen bieden

‘Take a pay cut Lewis!’, kopt de Britse sensatiekrant Daily Mail. Volgens het tabloid zit er nogal een verschil tussen vraag en aanbod tussen Lewis Hamilton en Mercedes in de onderhandelingen over een nieuw contract. In plaats van de gevraagde 44 miljoen euro, zou Mercedes niet verder willen gaan dan 22 miljoen.

Neem het uiteraard met een korreltje zout, zoals alle geruchten over contractonderhandelingen, maar de Daily Mail bericht op basis van een bron dat Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘mensen rondom hem heeft verteld dat hij niet meer dan 22 miljoen euro wil betalen’. Hamilton zou echter om 44 miljoen euro hebben gevraagd om bij te tekenen, met zijn huidige deal die eind dit jaar afloopt.

De redenen voor het lagere bod laten zich raden: de coronacrisis heeft een flinke impact op de wereldeconomie gehad, terwijl daarnaast met ingang van 2021 een budget cap in de Formule 1 wordt ingevoerd. Deze ligt op 132 miljoen euro en coureurssalarissen vallen er buiten, maar de invoering ervan betekent alsnog dat Mercedes mensen moet ontslaan of elders onderbrengen.

Tel er de bezuinigingen bij het overkoepelende Daimler bij op, en een coureur 44 miljoen euro per jaar betalen staat niet goed richting de buitenwereld. Sterker nog, volgens de Daily Mail krijgt Hamilton onder zijn huidige contract jaarlijks 39 miljoen euro bijgeschreven, dus er zit niet alleen geen salarisverhoging in, hij moet zelfs 17 miljoen euro per jaar inleveren.

Vettel als troefkaart?

Gezien er verder geen topzitjes vacant zijn (Ferrari zit vol en Red Bull lijkt geenszins een optie voor Hamilton) zou Wolff wel vertrouwen hebben in Mercedes’ onderhandelingspositie. Daarnaast bestaat de hoop dat de sociaal geëngageerde Hamilton de boodschap begrijpt dat het inmiddels andere tijden zijn. Een andere stok achter de deur: Sebastian Vettel, de viervoudig kampioen die op een zitje aast.

Vettel vertrekt na dit jaar immers bij Ferrari, dat hem geen nieuw contract heeft aangeboden. Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto eveneens (mede) omdat de financiële situatie in de Formule 1 is veranderd. Voor Hamilton betekent het hoe dan ook dat Wolff aan de onderhandelingstafel een aantal kaarten te spelen heeft – en geen haast heeft.

Mercedes’ voorkeur is om door te gaan met Hamilton en zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas, zo heeft Wolff telkens gezegd, al heeft het ook junior George Russell nog achter de hand. Wolff heeft mogelijk wel wat onderhandelingsruimte, volgens de Daily Mail wilde hij tegelijk met de budget cap ook een salarislimiet invoeren, van 27 miljoen euro. Zou Hamilton met zo’n bedrag genoegen nemen?

UPDATE

Lewis Hamilton heeft zaterdagochtend via Instagram gereageerd op de geruchten over de contractbesprekingen. “Goedemorgen,” begint Hamilton zijn reactie, “de media schrijven maar over het contract en mijn eisen, maar Toto (Wolff, red.) en ik hebben hier zelfs nog niet over gesproken. Er zijn geen eisen, de gesprekken zijn zelfs nog niet begonnen”, reageert de wereldkampioen. Hamilton sluit af met een verzoek: “Alsjeblieft, stop met dingen te verzinnen.”