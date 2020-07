‘Lewis Hamilton eist 44 miljoen per jaar bij zijn nieuw contract’

De contractbesprekingen tussen Mercedes en Lewis Hamilton worden binnenkort heropgestart. De wereldkampioen zou in ruil voor een nieuwe verbintenis 40 miljoen pond (44 miljoen euro) per jaar eisen. Dat meldt The Daily Mail. Hamiltons contract loopt aan het einde van het jaar af, maar het vertrouwen tussen de Brit en het team is groot.



De gesprekken tussen Toto Wolff en Lewis Hamilton over een mogelijke contractverlenging lagen de afgelopen maanden stil. Dat vertelde Wolff vorige maand in een uitgebreid interview met onder meer FORMULE 1. “Lewis en ik hebben elkaar niet gezien tijdens de lockdown, bevonden ons op andere werelddelen. We hebben regelmatig contact gehad, maar niet aan contractverlenging gewerkt. Er is veel onderling vertrouwen”, vertelde de teambaas toen.

Lewis Hamilton, die met zijn huidig contract 36 miljoen pond (40 miljoen euro) per jaar verdient, zou azen op een loonsverhoging. Dat meldt The Daily Mail. Volgens de Britse krant hoopt de wereldkampioen zijn contract met zo’n 10% te verbeteren naar 40 miljoen pond (44 miljoen euro) per jaar. Zowel Hamilton als Wolff hebben vertrouwen in een goede afloop van de onderhandelingen, al spelen ook de ontwikkelingen bij Ferrari een rol. Het feit dat Ferrari Carlos Sainz binnenhaalde voor volgend seizoen, vermindert Hamiltons macht aan de onderhandelingstafel enigszins.

Naast de looneisen is natuurlijk ook de contractduur een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen. Wil Hamilton gaan voor levenslange carrière bij Mercedes, of is wordt de aantrekkingskracht van het iconische rood uit Maranello alsnog te groot? Hamilton gaf zo’n twee maanden geleden toe een levenslange rol als Mercedes-ambassadeur wel te zien zitten, maar ook Ferrari heeft de wereldkampioen nooit uitgesloten. ”Zal ik teleurgesteld zijn als ik niet voor Ferrari heb gereden? Sommige dingen zijn voorbestemd, maar ik weet niet of een toekomst bij Ferrari tot mijn plannen behoort”, zei Hamilton al een keer.

