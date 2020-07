Binotto geeft toe: ‘Tijdens coronacrisis van gedachten veranderd over Vettel’

Ferrari-baas Mattia Binotto was vandaag aan de beurt om zijn zegje te doen over de geheime schikking, het perspectief van Ferrari de kwestie-Vettel. “Ik kan me voorstellen dat het een verrassing voor hem was.”

In de perssessie met collega teambazen ging het weer eens over de schikking die Ferrari met de FIA trof over de vermeende illegale motor vorig jaar. Waarom Ferrari de schikking niet bekend maakt, wordt aan Binotto gevraagd. “We hebben technische gezien geen regels overtreden. Wat we onze in motor hadden, behoort tot ons intellectueel eigendom. Dat willen we niet met andere teams of merken delen. Het is eigenlijk een vrij eenvoudige reden”, aldus de Italiaan.

Lees ook: Brundle rekent op ‘bevrijde’ Vettel: ‘Is nog zo snel als altijd, maar wat minder in de duels’

Het boek van de Ferrari-schikking is nog niet gesloten, althans, de frustratie was van het gezicht van Red Bull-teambaas Christian Horner af te lezen. “Zo’n geheime overeenkomst kan toch eigenlijk niets anders dan de schijn van vals spel creëren?”

Of de eerste vrije trainingen vandaag een indicator zijn, moet nog blijken. Charles Leclerc sloot deze als tiende af, Vettel als twaalfde. Maar Ferrari heeft een stapje terug moeten doen, bekent Binotto. “We hopen in Hongarije met upgrades te komen”, vertelde Binotto. Ferrari koos na de analyse van de testdata haar benadering voor de auto veranderen. Daarom worden er geen nieuwigheden verwacht aan de SF1000 de eerste twee races.

Lees ook: Vettel verrast door telefoontje Binotto: ‘Heb geen aanbod gehad’

En het ging uiteraard nog even over de Vettel-Ferrari-breakup en daarover deed Binotto een opvallende bekentenis. Waar in het persbericht gesproken werd een wederzijds akkoord over een afscheid, lag dit toch anders. Vettel zei gisteren al dat hij in mei werd gebeld met de mededeling dat men bij Ferrari niet met hem verdergaat.

Dat kwam als een verrassing voor Vettel, in Australië sprak Binotto namelijk nog zijn vertrouwen uit. “Seb was onze eerste keus afgelopen winter maar door de crisis is veel veranderd”, geeft Binotto nu toe. “Er komt een budgetcap, de regelverandering wordt een jaar uitgesteld. Dat heeft allemaal veel veranderd.We hebben tijdens de lockdown daar opnieuw over nagedacht en anders besloten, daar hebben we Seb over geïnformeerd. Ik kan me voorstellen dat het een verrassing voor hem was.”