Vettel: ‘We hebben niet genoeg grip en downforce’

Na een teleurstellende vrijdag voor Ferrari stelt Sebastian Vettel dat het team een gebrek aan grip en downforce heeft. Daarnaast zou de auto te veel luchtweerstand genereren. Het team heeft dan ook een duidelijk doel: “We moeten ontwikkelen.”

Ferrari kende geen goed begin van het nieuwe seizoen. Vettel kwam in de tweede vrije training wel tot de vierde tijd, maar moest alsnog zes tienden toegeven op Mercedes. Zijn teamgenoot Charles Leclerc had nog meer moeite en kwam niet verder dan de negende tijd.

Lees ook: VT2: Mercedes zet opnieuw de toon, Racing Point strijdt mee bovenin

Vettel geeft na deze tegenvallende resultaten toe dat Ferrari nog flink moet verbeteren. De Duitser gelooft niet dat de Italiaanse renstal het gat van zes tienden naar Mercedes dit weekend nog kan dichten. “Op dit moment niet, nee”, vertelt hij tegen RaceFans. “Het is natuurlijk aan ons om te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de auto sneller wordt.”

Lees ook: Binotto geeft toe: ‘Tijdens coronacrisis van gedachten veranderd over Vettel’

Volgens de viervoudig wereldkampioen is het een combinatie van allerlei factoren waardoor de Ferrari voorlopig nog tegenvalt. “We hebben ten opzichte van de andere teams niet genoeg grip en downforce. We missen ook wat op de rechte stukken, de auto genereert te veel luchtweerstand. Het is dus een combinatie van al deze dingen”, concludeert Vettel.