Verstappen: ‘Ik ga niet knielen, maar sta volledig achter strijd tegen racisme’

Max Verstappen zal zondagmiddag op de grid in Oostenrijk niet knielen om te protesteren tegen racisme, maar staat volledig achter de strijd tegen racisme en ongelijkheid. Ferrari’s Charles Leclerc zal overigens evenmin knielen.



Dat maken de Nederlander en Monegask duidelijk via Twitter.

“Ik ben zeer toegewijd aan gelijkheid en de strijd tegen racisme”, schrijft Verstappen, “Maar ik geloof dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op de manier en op het moment dat bij hem past. Ik zal vandaag niet knielen, maar respecteer en steun de persoonlijke keuzes die iedere coureur maakt.”

I am very committed to equality and the fight against racism. But I believe everyone has the right to express themself at a time and in a way that suits them. I will not take the knee today but respect and support the personal choices every driver makes #WeRaceAsOne #EndRacism — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 5, 2020

Ferrari-coureur Leclerc drukt zich in soortgelijke bewoordingen uit. “Ik geloof dat feiten en je gedrag in het dagelijks leven zwaarder wegen dan formele gebaren die in sommige landen als controversieel ervaren kunnen worden”, stelt hij. “Ik zal niet knielen, maar dat betekent zeker niet dat ik minder gecommitteerd ben dan anderen in de strijd tegen racisme”, benadrukt Leclerc.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020

