Belletje van Hamilton zorgde voor nieuwe anti-racisme livery Mercedes

Een telefoontje van Lewis Hamilton aan Toto Wolff heeft ertoe geleid dat Mercedes haar traditionele zilvergrijs voor zwart heeft ingeruild, met een nieuwe livery waarmee het een statement tegen racisme maakt.

“Lewis wilde van mij weten wat we als team konden doen, en dan iets dat verder gaat dan twee posts op Instagram”, vertelt Wolff het Oostenrijkse dagblad Der Standard.

Het belletje bracht het balletje aan het rollen, tot aan bestuursniveau. “Het bestuur van Daimler en de sponsoren stonden gelijk achter ons”, toont Wolff zich tevreden. “De juiste overtuigingen hebben, maar verder stil blijven, is immers niet genoeg”, benadrukt hij. “Daarom wilden we onze stem en ons platform gebruiken om ons uit te spreken voor respect en gelijkheid.”

Mercedes’ W11-bolides zullen in principe het hele jaar in het zwart gestoken zijn. Daarnaast staat er ‘End Racism’ op de halo terwijl de #WeRaceAsOne-boodschap van de Formule 1 ook terug te vinden is op de auto’s. Mercedes begint ook een programma om diversiteit binnen het team en de sport te promoten.

