Mercedes komt met nieuwe zwarte livery in strijd tegen racisme

Het team van Mercedes verschijnt dit jaar met een nieuwe, grotendeels zwarte kleurstelling aan de start. Hiermee wil het de strijd tegen racisme kracht bijzetten. “Het is zo belangrijk dat we dit moment aangrijpen”, zegt Lewis Hamilton.



“Als de Formule 1 komend weekend in Oostenrijk aan haar nieuwe seizoen begint, doet het dat in een wereld die flink is veranderd sinds we half maart in Australië waren”, schrijft Mercedes in het statement rondom de nieuwe kleurstelling. Het doelt daarbij uiteraard op de strijd tegen het coronavirus, én die tegen racisme.

“Black Lives Matter heeft de laatste vijf weken een licht geschenen op hoezeer er nieuwe maatregelen en actie nodig zijn in de strijd tegen racisme en alle vormen van discriminatie. Als team hebben we de laatste weken goed geluisterd naar het perspectief van onze teamleden”, meldt Mercedes, met zesvoudig kampioen Lewis Hamilton natuurlijk één van die teamleden, die zich tot een voorloper in de strijd tegen racisme heeft ontpopt.

“Het is zo belangrijk dat we dit moment aangrijpen en – ongeacht of je een individu, bedrijf of merk bent – gebruiken om meer te leren en betekenisvolle verandering te maken waar het gelijkheid en inclusiviteit aangaat”, zegt Hamilton. “Ik heb racisme persoonlijk meegemaakt”, vervolgt Hamilton, die benadrukt dat het hem aan het hart gaat en zijn dank uitspreekt aan Mercedes-teambaas Toto Wolff en de rest van het team voor het feit dat ze naar hem hebben geluisterd. “Ze hebben echt hun best gedaan mijn ervaringen te begrijpen, en mijn passie voor deze zaak. Ik ben ze ook dankbaar voor dit belangrijke statement dat weergeeft hoezeer we willen veranderen en beter willen worden als bedrijf.”

Behalve de opvallend nieuwe kleurstelling, staat er ook ‘End Racism’ op de halo van de Mercedes-bolides en #WeRaceAsOne op de spiegels, naar de nieuwe Formule 1-campagne. “We zijn trots op onze cultuur en waarden”, benadrukt Mercedes, dat vindt dat haar team die waarden en de wereldblik van haar medewerkers moet weerspiegelen. “Daarom hebben we voor 2020 gekozen voor een zwarte livery, als een publieke belofte om ons team meer divers te maken – én om aan te geven dat we opstaan tegen racisme en discriminatie.” Mercedes zal voor het eind van het seizoen ook een programma starten om diversiteit binnen de eigen organisatie en de sport te vergroten.

