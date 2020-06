Norris: ‘F1-coureurs knielen misschien wel als protest tegen racisme’

Lando Norris heeft aangegeven dat de coureurs erover in gesprek zijn komend weekend in Oostenrijk misschien te knielen als symbool in de strijd tegen racisme.

Dat vertelt hij aan de BBC. Het knielen (‘taking a knee’) is als symbool komen overwaaien uit Amerika, waar NFL-speler Colin Kaepernick er in 2016 mee begon. Hij deed dat toen steevast tijdens het volkslied, om aandacht te genereren voor de ‘onderdrukking van zwarten in Amerika’ en te protesteren tegen politiegeweld en racisme. Het protest sloeg aan, en steeds meer atleten zijn het gaan doen.

Lees ook: Norris werd massaal ontvolgd na steunbetuiging voor Hamilton

“Als we het in de Formule 1 doen, moeten we het wel met de hele grid doen”, vindt Norris, die echter aangeeft dat de coureurs het hier dus over hebben gehad. “We zullen doen wat we kunnen om te laten zien dat we iedereen respecteren en om iedereen geven. Als het zover is, zullen we doen wat juist is”, zegt hij.

In de Formule 1 heeft Lewis Hamilton zich de laatste tijd tot groot voorvechter in de strijd tegen racisme ontpopt. Zo riep hij zijn collega’s op zich hier tegen uit te spreken, wat onder meer Norris ook heeft gedaan. Daarnaast heeft Hamilton een stichting gestart om diversiteit te promoten, Mercedes gepusht hier ook werk van te maken en protesteerde hij in Londen mee met Black Lives Matter.

Lees ook: Formule 1-collega’s geven gehoor aan Hamiltons oproep