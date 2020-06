Formule 1-collega’s geven gehoor aan Hamiltons oproep

Niet lang na Hamiltons oproep om zich uit te spreken tegen het politiegeweld en de rassenongelijkheid hebben verschillende coureurs er gehoor gegeven. Hamilton, zelf de eerste donkere coureur in de Formule 1, verweet zijn racecollega’s en de Formule 1-gemeenschap onvoldoende betrokken te zijn bij dit belangrijke thema.

“Meer dan ooit moeten we verenigd zijn. Racisme is giftig en moet niet met geweld of stilte worden aangepakt, maar met samenhorigheid en actie. Laten we betere mensen zijn. Het is 2020 godverdomme. Black lives matter“, reageert Daniel Ricciardo op Instagram.



Lando Norris roept, net als eerder tijdens zijn Twitch-stream, op petities te ondertekenen, geld in te zamelen of op een andere manier te helpen. “Ik heb de kracht om een voorbeeld te zijn en velen te inspireren. Deze keer vraag ik je iets te doen en actie te ondernemen”, aldus de Britse jongeling.

Charles Leclerc op zijn beurt geeft toe dat hij zich in eerste instantie niet goed voelde bij het delen van zijn mening via sociale media. “Daarom heb ik niet eerder van me laten horen”, zegt de Monegask. “En dat was verkeerd. (…) Het is onze verantwoordelijkheid om dit onrecht aan te kaarten. Ik steun #blacklivesmatter.”

Sergio Pérez deelde dit krachtige filmpje, waarin een jonge meisje vertelt hoe zij de ongelijkheid ervaart.

“Dit moet stoppen”, zegt Nicholas Latifi onder een afbeelding met “Justice for George”, de zwarte man die door politiegeweld om het leven kwam.