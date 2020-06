Norris werd massaal ontvolgd na steunbetuiging voor Hamilton

Toen Lewis Hamilton zijn collega’s opriep om zich uit te spreken tegen racisme in de wereld liet ook Lando Norris van zich horen. Net als zijn leeftijdsgenoten George Russell en Charles Leclerc toonde de jonge Brit zijn afschuw over de dood van George Floyd door toedoen van politieagenten. Zijn steun had ook een onverwacht gevolg.

Hamilton, zelf de eerste donkere coureur in de Formule 1, verweet zijn racecollega’s en de Formule 1-gemeenschap onvoldoende betrokken te zijn bij dit belangrijke thema. “Sommige van jullie zijn grote sterren en toch hoor ik niemand van jullie over deze grote ongelijkheid”, zo schrijft Hamilton. “Niemand uit mijn sport, die door witte mensen wordt gedomineerd, geeft een teken van leven. Ik ben een van de weinige donkere mensen in de Formule 1 en sta er alleen voor.”

Lees ook: Formule 1-collega’s geven gehoor aan Hamiltons oproep

Lando Norris riep op zijn Twitch-stream op petities te ondertekenen, geld in te zamelen of op een andere manier te helpen. “Ik heb de kracht om een voorbeeld te zijn en velen te inspireren. Deze keer vraag ik je iets te doen en actie te ondernemen”, aldus de Britse jongeling eerder deze maand. Nu daarop terugkijkend leek dat impact te hebben op zijn following online.

Massaal ontvolgd

“Niet eerder werd ik binnen het tijdsbestek van één dag zo massaal ontvolgd als die dag, op alle kanalen. Dat is wel raar, je probeert te doen wat goed en juist maar er zijn veel mensen die daar niet in geloven”, zegt Norris tegen de Engelse krant Evening Standard. “En als ze er niet in geloven ben ik eigenlijk wel blij dat ze me niet meer volgen.” Kijkend naar de statistieken op Twitch is te zien daar waar Norris normaal gesproken wekelijks rond de 6.000 nieuwe volgers erbij krijgt, hij in de week van 1-8 juni slechts 694 in de plus staat.

“Misschien had ik die mensen die alleen maar iets anders zeggen of vinden om anders te zijn. Ik moet gewoon mijn bereik gebruiken om mensen te laten zien wat juist is. Om anderen op de één of andere manier te inspireren, wat er binnen mijn mogelijkheden ligt zal ik blijven doen.”