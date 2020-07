Hamilton alsnog gestraft na beroep Red Bull tegen beslissing

Lewis Hamilton heeft alsnog een gridstraf van drie plekken gekregen omdat hij niet genoeg heeft afgeremd terwijl er met geel werd gezwaaid. Dat is beslist na een beroep van Red Bull. Hamilton start nu vanaf P5, Max Verstappen schuift door naar P2.

Tijdens zijn snelste rondje in Q3 reed Valtteri Bottas voor Hamilton toen deze in de middensector in het grind terechtkwam. Daar werd tussen bocht 5 en 7 met geel voor gezwaaid maar Hamilton verbeterde zich uiteindelijk wel. Hij heeft daar dus niet voldoende afgeremd, zelf zei hij naderhand de gele vlaggen niet te hebben gezien.

Nadere bestudering wees uit dat Hamilton een groen scherm getoond kreeg in bocht 5 terwijl er ook met geel werd gezwaaid. Conflicterende signalen dus en reden voor de wedstrijdleiding om Hamilton niet te straffen. Daar is men nu dus op teruggekomen.

Startopstelling top 5 nu: 1. Bottas 2. Verstappen 3. Norris 4. Albon 5. Hamilton.

The stewards cleared @LewisHamilton of any wrongdoing following this yellow flags incident at the end of qualifying on Saturday 👀#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Vx9ziJtuU3

— Formula 1 (@F1) July 4, 2020