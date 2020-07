Marko weet hoe laat het is: ‘Moeten vooraan gaan meedoen om in titelstrijd te blijven’

Red Bulls Helmut Marko weet na twee races en met Max Verstappen op 28 punten achterstand in het kampioenschap hoe laat het is: “Als we kans op de titel willen houden, moeten we dit weekend vooraan meedoen.”

Dit weekend is dan uiteraard het raceweekend op de Hongaarse Hungaroring, een circuit dat Red Bull traditioneel gezien beter bevalt dan haar thuiscircuit, de Red Bull Ring waarop race nummer één en twee van 2020 werden verreden.

“Het Hongaarse circuit zou ons inderdaad beter moeten liggen”, vertelt Marko aan het Duitse RTL. “We hopen dan ook dat we hier het volledige potentieel van onze auto kunnen benutten.”

Wat de start van het seizoen betreft, moet Marko namelijk erkennen dat Red Bull ‘er niet zo sterk voorstaat als we ons hadden voorgesteld’. “Mercedes is daarentegen beter dan we hadden verwacht”, zo luidt de pijnlijke optelsom.

Met een nog onbestemd aantal races te gaan gezien de coronacrisis – het seizoen krijgt mogelijk tussen de 15 en 18 races, in plaats van de geplande 22 – kan de mindere start Red Bull al snel parten spelen, weet Marko. “Als we kans op de titel willen houden, moeten we dit weekend vooraan meedoen”, stelt hij dan ook. “Een zege, zou goed zijn.”

