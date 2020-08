Marko sluit Red Bull-rentree Ricciardo niet uit: ‘Er kan altijd een terugweg zijn’

Red Bull-kopstuk Helmut Marko sluit niet uit dat Daniel Ricciardo in de toekomst nog eens terugkeert bij Red Bull, het team waar hij van 2014 tot en met 2018 voor reed. “Er kan altijd een terugweg zijn.”

Maar, benadrukt Marko daarbij gelijk in gesprek met Motorsport-Total: “Dan moeten de omstandigheden daar wel juist voor zijn.” En dat zijn ze voorlopig vooralsnog niet, met Ricciardo die nu nog onder contract staat bij Renault en in 2021 en 2022 voor McLaren zal uitkomen.

Volgens Marko is Ricciardo wel ‘een topcoureur’. Of het nu echter beter zou gaan bij Red Bull met Ricciardo naast Max Verstappen in plaats van de onder druk staande Alexander Albon, betwijfelt hij. “We staan momenteel tweede bij de constructeurs, en dat zouden we met Ricciardo ook staan.”

Lees ook: Race-engineer Karel Loos over het grootste verschil tussen Ricciardo en Sainz

Marko denkt wel dat Red Bull ‘twee gelijkwaardige coureurs’ zou hebben als Ricciardo nog naast Verstappen zou zitten. En, zegt hij, doelend op Ricciardo’s goedlachse aard: “We zouden meer te lachen hebben!”

Ricciardo wacht zoals gezegd in 2021 echter geen terugkeer naar Red Bull, maar een overstap van Renault naar McLaren. Volgens oud-wereldkampioen en voormalig McLaren-coureur Jenson Button kan die move Ricciardo’s carrière ‘maken of breken’. “Het is een belangrijke overstap voor hem.”

Lees ook: Button: ‘Ricciardo’s overstap naar McLaren kan zijn carrière maken of breken’