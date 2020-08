Button: ‘Ricciardo’s overstap naar McLaren kan zijn carrière maken of breken’

Oud-wereldkampioen Jenson Button denkt dat Ricciardo’s overstap naar McLaren twee kanten op kan vallen. “Het kan zijn carrière maken of breken”, zegt Jenson Button in de In The Fast Lane podcast.

Jenson Button reed zelf tussen 2010 en 2017 bij McLaren en denkt dat McLaren het ideale team is voor Ricciardo om zijn carrière weer op de rails te krijgen.

“De overstap naar McLaren gaat zijn carrière bepalen. Hij is nog jong en hij gaat naar een team wat weer op weg is naar het winnen van races en hopelijk kampioenschappen. Het is belangrijke overstap voor hem. Een McLaren met een Mercedes-motor hoort competitief te zijn”, zegt de wereldkampioen van 2009.

Overstap naar Renault

Button begrijpt nog steeds niet waarom Ricciardo bij Red Bull vertrok. “Ik heb het zelfs tegen hem gezegd. Ik ben er zeker van dat hij ook zijn twijfels had toen hij bij Renault tekende. Hij krijgt goed betaald bij Renault, maar ik weet wel zeker dat dat bij Red Bull ook het geval was geweest. Ik denk dat hij zich niet gelijk behandeld en zich niet langer gewild voelde binnen het team”, aldus Button.

