Helmut Marko: ‘1.4 seconde achterstand op Mercedes, dat is eigenlijk krankzinnig’

Topman Helmut Marko is net als zijn oogappel Max Verstappen bepaald niet gelukkig met Red Bulls optreden in Boedapest, waar Verstappen zevende was in de kwalificatie. “Over een zege of podium hoeven we hier niet eens te dromen.”

Klare taal zoals altijd dus van Marko, ten overstaan van de Duitse tak van Sky Sports F1. Volgens Marko heeft Red Bull in de nacht van vrijdag op zaterdag ‘de hele auto omgebouwd’ om een oplossing te vinden voor de problemen van vrijdag. “Helaas gebeurden er qua aerodynamica nog altijd dingen die we niet begrijpen”, geeft hij toe. “Dat maakte het onze coureurs onmogelijk competitief te zijn.”

“Een achterstand van 1.4 seconde op Mercedes op dit circuit, is eigenlijk krankzinnig”, meent Marko, die daarmee natuurlijk ook refereert aan hoe de Hungaroring de afgelopen jaren voor Red Bull op het lijstje circuits stond waarop het altijd dacht kans te maken. Dat doet het dit weekend niet: “Over een zege of podium hoeven we hier niet eens te dromen.”

Een kleine kanttekening is nog wel dat volgens Marko niet uit te sluiten valt dat het zondag regent in Boedapest, wat Red Bull kan helpen. Maar in het algemeen mist het performance met de RB16 en moet het – ook voor de volgende races – op zoek naar oplossingen. “Er is weinig tijd voor de races op Silverstone, maar we moeten een oplossing vinden voor wat een fundamenteel probleem blijkt.”

