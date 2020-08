Button neemt het op voor Stroll: ‘Verdient het honderd procent om in F1 te rijden’

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button vindt de kritiek op Racing Point-coureur Lance Stroll onterecht. Volgens de Brit bevindt Stroll zich in een lastige positie en weet hij wat mensen van hem denken, maar op basis van prestaties verdient Stroll zijn Formule 1-zitje, stelt hij.

“Als ik het team zou runnen dan was ik Stroll’s vader geweest, dan had ik natuurlijk mijn zoon in de auto gezet”, zegt Button in de In the Fast Lane-podcast. “Ik heb met Lance te doen, hij bevindt zich niet in een gemakkelijke positie. Hij weet wat mensen van hem denken. Je kan zeggen dat hij geluk heeft, maar ik denk niet dat dat het geval is. Er ligt zoveel druk op zijn schouders en iedereen denkt dat hij vanwege zijn vader in de Formule 1 zit”, aldus de wereldkampioen van 2009.

“Hij heeft alles op weg naar de Formule 1 gewonnen”, zo vervolgt hij. “Hij heeft een aantal fantastische resultaten behaald. In Barcelona eindigde hij als vierde, hij versloeg Checo (Pérez, red.). Hij heeft het geweldig gedaan en heeft dat ook vaker gedaan. De constantheid is er alleen niet. Ik weet niet of hij geniet, dat is altijd lastig te zeggen bij Lance, maar hij verdient het honderd procent om in de Formule 1 te rijden. Of hij meer kansen heeft gehad dan anderen? Ja, maar dat levert hem ook meer druk op”, aldus Button.

Button bespreekt in de podcast ook zijn oud-teamgenoot Sergio Pérez, de teamgenoot van Stroll. Volgens Button is de Mexicaan snel, maar ontbreekt het bij hem ook aan constantheid. “Toen we teamgenoten waren was hij niet zo constant, hij was niet in iedere race even snel. In sommige races was hij echt enorm snel, zoals in Bahrein, ik weet niet of hij zelf wist waardoor hij zo snel was, maar circuits zoals Sjanghai pasten niet bij zijn rijstijl en dat brak hem op. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is. Hij is erg snel, een echte strijder. Hij is volwassener geworden, vertrouwt in zijn kunnen en ziet het grotere geheel”, concludeert hij.