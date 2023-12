Zou het Mika Häkkinen zijn? Of wellicht Sebastian Vettel? De afgelopen dagen was er logischerwijs volop speculatie over wie toch die aangekondigde ‘oud-wereldkampioen Formule 1’ zou zijn die komend seizoen in het World Endurance Championship actief is. Het team van Jota Sports kwam met het antwoord: Jenson Button doet mee in het WEC.

Sinds de wereldkampioen van 2009 enkele jaren geleden de Formule 1 achter zich liet, bleef hij actief als coureur. Zo rook hij onder meer al even aan NASCAR, maar ook in de Hypercars van het langeafstandsracen heet Button inmiddels ervaring op weten te doen, Zo reed de Brit afgelopen seizoen in de Verenigde Staten al de Petit Le Mans. Dat is een tienuursrace.

De stap die Button nu zet, is een grotere: hij wordt fulltime WEC-coureur bij Jota, waar hij gaat rijden in een Porsche. Zijn teamgenoten zijn Phil Hanson en Oliver Rasmussen. “Zij hebben al veel ervaring en dat is belangrijk. Alles draait om teamwork”, stelt Button, die snel en veel hoop te leren van het tweetal.

De Brit zal zijn debuut gaan maken in Qatar. Daar staat komend seizoen de openingsrace van het WEC gepland. Die vindt plaats in het weekend van 24 en 25 februari.

