Jenson Button denkt dat er maar één team is die als uitdager kan dienen van Red Bull in 2024. De wereldkampioen van 2009 zet zijn geld op Mercedes.

In gesprek met Sky Sport zegt de Brit dat de successen uit de recente geschiedenis de aanleiding vormen voor zijn keuze voor Mercedes als de formatie die Max Verstappen en co het vuur na aan de schenen kan gaan leggen. “Kijk maar naar de laatste tien jaar. Daarin draaide het om Mercedes en Red Bull, dus dat zegt wat.”

Geen Ferrari, McLaren of Aston Martin dus als uitdager van Red Bull, om maar eens wat te noemen. “Je zou kunnen zeggen dat Ferrari in 2023 het dichtste bij Red Bull zat op een gegeven moment, of McLaren met een goed rijdersduo in de persoon van Norris en Piastri. Maar Mercedes zal naar mijn mening de grootste progressie gaan vertonen in 2024. Of dat genoeg is om Red Bull te verslaan, weet ik niet.”

Dat laatste zal volgens Button namelijk van veel dingen afhangen, niet in de laatste plaats van Red Bull zelf. Maar ook van de coureurs van rivaliserende teams. Met de bezetting bij Mercedes – en overigens ook McLaren – zit het wat hem betreft wel goed. “Ik weet als voormalig teamgenoot bijvoorbeeld uit eigen ervaring hoe goed Lewis Hamilton is. En dat George Russell heel dicht bij Lewis zit, is indrukwekkend.”

