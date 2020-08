Ferrari zet hoger beroep tegen Racing Point straf door

Ferrari gaat het hoger beroep tegen Racing Point, ondanks dat de andere teams zijn afgehaakt, doorzetten. Dat meldt de Press Association.

Racing Point had voor de Britse GP een geldboete gekregen en moesten daarnaast ook nog vijftien punten inleveren in het constructeurskampioenschap voor het kopiëren van de brake ducts van Mercedes. Een aantal teams, waaronder Ferrari, ging in hoger beroep, omdat ze de straf te laag zouden vinden.

McLaren trok zich al snel terug uit het hoger beroep. Zij waren het achteraf eens met de beslissingen van de stewards en vonden dat de FIA duidelijk had laten zien dat overtredingen van de wet onderzocht en bestraft worden. McLaren was ook blij dat de FIA met duidelijkere sportieve en technische regels gaat komen, zodat er geen kopie-auto’s in de Formule 1 meer gaan komen.

Dinsdag trok ook Renault zich terug uit het hoger beroep en dat terwijl de Franse renstal steeds voorop liep in het protest. “We hebben onze strategische doelen bereikt”, liet Renault weten in een statement. Renault wilde meer duidelijkheid over wat het betekent om een constructeur te zijn.

Maar Ferrari zet het hoger beroep door. Zo meldt de Press Association. Mattia Binotto zei op de persconferentie in Barcelona dat Ferrari “meer duidelijkheid en transparantie” wilde hebben over de Racing Point-zaak. De zaak wordt dus vervolgd.

