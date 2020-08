Ferrari wil meer duidelijkheid en transparantie over Racing Point

Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil graag meer duidelijkheid en transparantie hebben over Racing Point. Dat zei hij vrijdagmiddag tijdens de persconferentie.

Eerder deze week vergeleek Binotto de Racing Point met middelbare scholieren die huiswerk kopiëren. De Ferrari-teambaas wilde niet voor eigen rechter spelen, maar wil dat bepaalde dingen boven water komen. “De reden dat we in hoger beroep zijn gegaan, is omdat wij graag meer duidelijkheid en transparantie willen hebben over deze zaak”, zei de Zwitserse-Italiaan.

“De brake duct is maar een klein gedeelte van de zaak”, gaat hij verder. De uitspraak die we straks gaan krijgen na het hoger beroep bij de International Court of Appeal, gaat voor een brede discussie zorgen over wat wel en niet mag, betreft kopiëren. Dat is wat wij willen”, aldus Binotto.

“Duidelijkheid en transparantie is belangrijk voor eerlijke competitie en het is ook heel belangrijk in de toekomst van de Formule 1”, zegt hij. Maar waarom Ferrari per se meer duidelijkheid wil hebben, zegt de teambaas niet. “Ik wil niet verder in details treden”, sluit Binotto af.

