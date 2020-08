Vettel gematigd positief over nieuw chassis: ‘Nog niet alle antwoorden’

Het voelde beter maar hij is nog lang niet waar hij wezen wil. Sebastian Vettel maakte de balans op na de eerste dag in Barcelona waar hij mogelijk mede door een nieuw chassis zich stukje bij beetje herpakt. “Ik heb nog niet alle antwoorden die ik zou willen hebben.”

Vettels seizoen verloopt tot nu toe desastreus. 10 punten in vijf wedstrijden, het is een score die niet past bij een viervoudig wereldkampioen. Na de race vorige week in Silverstone waar het ook weer niet liep, zei Vettel dat hij niet meer wist wat hij moest doen om de SF1000 te verbeteren. Het team opteerde voor een nieuw chassis en dat kwam er. Enorme verbeteringen werden er niet verwacht maar Vettel was na afloop van de vrijdagsessies wel gematigd positief.

“Een beetje gemengde gevoelens na deze dag. Ik denk dat het over het algemeen beter was wat betreft snelheid over één ronde. In de middag had ik moeite om de snelle rondes goed te rijden. We zouden beter moeten zijn dus laten we kijken hoever we morgen komen. We hebben wat dingetjes uitgeprobeerd dus we weten iets meer voor morgen.”

F1 vroeg Vettel nog of hij nu wel de antwoorden had gevonden. “Nog niet al de antwoorden die ik zou willen hebben maar het is allemaal wel iets duidelijker geworden. Vrijdagen zijn altijd lastig als je veel dingen gaat uitproberen. We zullen het zien morgen als we kunnen focussen. Als ik een goede ronde doen, zou het in orde moeten zijn. Daarna zullen we de race moeten managen, dat is een sleutelpunt. Dat wordt lastig met deze temperaturen, al geldt dat natuurlijk voor iedereen.”