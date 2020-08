VT2: Mercedes ruim sneller maar longruns bieden hoop voor Verstappen

Mercedes heeft qua rondetijd in de tweede vrije training laten zien superieur te zijn op Circuit Catalunya. In de gebruikelijk longruns lijken de verschillen toch echter kleiner te zijn. Lewis Hamilton eindigde de sessie als snelste, Valtteri Bottas volgde op iets minder dan 3 tienden. Daarachter zat Max Verstappen op 8 tienden.

De omstandigheden vanmiddag waren nog niet zo heet als gevreesd met een luchttemperatuur van 30 graden. Het asfalt was uiteindelijk met 50 graden wel flink opgewarmd maar dat leek nog niet Silverstone-achtige gevolgen te hebben voor de banden. Maar zwaar is het wel voor het Pirelli-rubber.

Duidelijk is dat de softband de snelste optie is voor de kwalificatie morgen maar dan moet er wel in één keer gescoord worden. Zo probeerde Valtteri Bottas de variant van de snelle ronde-twee rondjes rust-snelle ronde maar zonder echt resultaat. Hamilton was op een set mediums ruim 9 tienden langzamer dan zijn uiteindelijk snelste tijd op soft en dus lijkt dat ruim de mogelijkheid voor Mercedes te bieden om Q2 op mediums door te komen. Op deze manier kunnen de Zwarte Pijlen de voor hun meer kwetsbare softband links laten liggen in de race.

Kleinere verschillen in simulaties

In de tweede helft van de sessie werd er vooral gesimuleerd. De top 3, Hamilton, Bottas en Verstappen, deden dat ieder op verschillende banden (resp. medium, hard en soft). Opvallend was dat Verstappen lang kon blijven doorrijden op de rode band waarbij hij de tijden van de twee Mercedessen dicht benaderde. Wellicht een teken van een bandenvoordeel voor Red Bull. Ook op mediums kon hij zich meten met de Mercedessen.

De enige van het middenveld die in het spoor van Max Verstappen kon blijven was Daniel Ricciardo, hij was met zijn Renault een kleine 2 tienden langzamer dan de Nederlander. Daarachter zat het dicht bij elkaar, tussen de P5 van Grosjean en de P16 van Magnussen zat het ‘peloton’ binnen 6 tienden van een seconde.

De sessie was verder weinig verheffend. Er was het gebruikelijke gefoeter op Nicholas Latifi die collega’s in de weg reed. Bottas had een uitstapje zonder gevolgen en Romain Grosjeans Haas viel kort even stil maar dat leek te wijten aan een softwarefout die snel opgelost kon worden.