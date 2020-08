Verstappen over vergelijking met Schumacher: ‘Ik wil gewoon mezelf zijn’

Max Verstappen heeft in gesprek met CNN gereageerd op de uitspraken van Ross Brawn. Na Verstappens prestatie tijdens de tweede race op Silverstone stelde Brawn dat Verstappen hem “in veel opzichten aan Michael Schumacher deed denken”. Verstappen blijft nuchter bij de lofbetuiging. “Ik vergelijk mezelf niet graag met anderen, want ik ben mezelf en ik ben een andere coureur.”

Max Verstappen sprak met vanuit Barcelona met CNN over enkele hot topics. Een daarvan was de strijd met Mercedes. Kan de Nederlander dit jaar de strijd aangaan met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas? “Tot nu toe hebben we één race gehad waarin we misschien de snelste auto hadden, maar alle andere races hadden we die niet, dus we moeten op dit moment realistisch blijven”, vertelt Verstappen. “Van mijn kant denk ik niet na over een mogelijke titel op dit moment. Ik wil gewoon elk weekend proberen mijn best te doen.”

Ook het lof van Formule 1-topman Ross Brawn kwam ter sprake. Brawn zag na Verstappens overwinning op Silverstone gelijkenissen met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. “Het was natuurlijk heel leuk, maar ik vergelijk mezelf niet graag met iemand, want ik ben mezelf en ik ben een andere coureur”, blijft de Nederlander nuchter.

“Je kunt natuurlijk altijd een gelijkaardige houding krijgen of wat dan ook, of je kan vergeleken worden, maar zelf doe ik dat nooit. Ik wil gewoon mezelf zijn”, besluit de Red Bull-coureur.

