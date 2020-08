Verstappen over verbod op party mode: ‘Weet niet of het een gamechanger zal zijn’

Max Verstappen durft niet te zeggen of het mogelijke verbod op de kwalificatiemodus, ook wel de party mode genoemd, een echte gamechanger zal zijn. Hij zou er echter niet op tegen zijn, mocht het zover komen: “Het is goed dat dit gebeurt.”

De FIA speelt met het idee om vanaf de Grand Prix van België al de zogenaamde ‘party mode’ in de kwalificatie te verbieden. Of dat een gamechanger zal zijn durft Verstappen niet te zeggen. “We zullen zien wat er gaat gebeuren. We mogen de auto niet aanraken na de kwalificatie, alleen de motorstanden mogen we veranderen. Dus op zich best wel goed dat dit gebeurt”, aldus de Nederlander.

Later in gesprek met de Nederlandse pers waaronder FORMULE 1 Magazine stelde Verstappen dat met het verbod Mercedes niet meteen is bijgehaald. “Dit gaat het gat niet helemaal dichten, ik denk wel dat zij iets meer extra vermogen hebben in Q2/3 dan wij, dus het kan wel wat uitmaken.” Verstappen zag een overeenkomst met de gloriejaren van Red Bull: “Toen Red Bull dominant was, werden er tijdens het seizoen ook dingen verboden, dus op zich niks mis mee.”

“Of het eerlijker is? Mercedes werkt natuurlijk hard aan de motor om die extra performance te vinden. Eerlijk kun je het niet noemen, maar bij elk dominant team zijn dingen weggenomen tijdens seizoen, was bij Red Bull ook zo, bij Ferrari ook daarvoor.”

Lees ook: FIA wil party mode verbieden

Vorige week won Verstappen nog de 70th Anniversary Grand Prix en doorbrak daarmee de Mercedes-dominantie. De Nederlander dankt die zege vooral aan zijn goede bandenmanagement. “Ik heb het al na de race gezegd”, zegt Verstappen. “Het lag aan de zachtere banden, wij hadden geen blaren, andere teams wel. Als je blaren hebt, dan kan je niet pushen. Dat is wat het verschil maakte tussen de prestaties. Mercedes had last van blaren en was dus langzamer dan normaal”, aldus Verstappen, die na afloop geen feestje heeft gehouden. “Geen feestjes, ik houd niet van alcohol”, aldus de Nederlander.

Vanuit de hoek van Mercedes kwamen er ook complimenten, men zei blij te zijn met de uitdaging. “Als het elke race zou gebeuren, zouden ze het niet fijn vinden. Wat moeten ze dan zeggen? We vinden het niet fijn? Voor de sport is het goed als meer mensen winnen. Maar als team wil je altijd winnen natuurlijk.”

Lees ook: Horner: ‘Of we Mercedes kunnen bijhalen, hangt af van hoe lang het seizoen wordt’

Teambaas Christian Horner loofde het bandenmanagement van Verstappen na de jubileumrace. Hoe hij de banden beter onder controle kon houden dan de rest? “Het komt door het gevoel en ervaring met de Pirelli-banden. Je moet voorzichtig zijn op de banden”, aldus Verstappen.

Dit weekend zijn de weersomstandigheden vergelijkbaar met die van vorige week op Silverstone. “We gaan kijken hoe het dit weekend gaat. De temperatuur is goed voor ons. Maar we gaan het zien”, aldus de Nederlander.