VT1: Bottas nipt sneller dan Hamilton, Verstappen derde

Valtteri Bottas heeft de eerste vrije training van de Grand Prix van Spanje als snelste afgesloten. De Fin was 0.039 seconde sneller dan Lewis Hamilton. Verstappen klokte de derde tijd, maar was ruim negen tienden langzamer dan de beide Mercedessen.

Op een warm en zonnig Circuit Catalunya begonnen de coureurs aan de eerste vrije training. De temperatuur tikte bij aanvang van de sessie al de 27 graden aan. Sergio Pérez maakte zijn rentree onder de Spaanse zon. Hij miste de afgelopen twee races door zijn coronabesmetting, maar was nu eindelijk weer terug in zijn Racing Point.

Het was ook een heugelijke ochtend voor Roy Nissany, die zijn officiële debuut maakte in de Formule 1 bij het team van Williams. Hij mocht plaatsnemen in de auto van George Russell. Het was helaas voor de Israëliër geen foutloze ochtend. Hij verloor zijn auto bij het aanremmen van bocht tien. Hij wist zijn auto wel weer aan de praat te krijgen, maar zijn banden waren er compleet aan. Al met al kon Nissany niet ontevreden zijn. Hij was immers maar drie tienden langzamer dan Nicholas Latifi, maar sloot de sessie wel als laatste af.

Ook het team van Haas zal niet ontevreden terugkijken op de eerste vrije training. Beide auto’s stonden in de top tien, met Grosjean zelfs op de zesde plaats vlak achter de beide Ferrari’s van Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Vettel, die dit weekend met een nieuw chassis rijdt, was maar 0.011 seconde langzamer dan Leclerc, wat goed genoeg was voor de vijfde tijd.

Alexander Albon had geen probleemloze vrijdagochtend. Hij was net bezig aan een snelle ronde op de zachtste banden, toen hij vermogen verloor. Hij kon nog wel zijn Red Bull-bolide terugbrengen naar de pitstraat en later weer zijn weg vervolgen. Hij was wel blij met zijn auto, zo liet hij weten aan zijn engineer. “Balans is goed, alleen zijn we wat langzaam op de lange rechte stukken”, zei Albon.

De vrije training van Bottas kende nog een bizarre wending, toen er een vogel tegen zijn auto vloog. De vogel heeft het helaas niet overleefd, Bottas’ voorvleugel wel.

