Leclerc over verbod party modes: ‘Kan enkel positief zijn voor Ferrari’

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel denken dat een verbod op een party mode in de Formule 1 voordelig zal zijn voor het Italiaanse team. Omdat de SF1000 dit jaar snelheid op de rechte stukken mist, denkt Leclerc dat de maatregel weinig invloed zal hebben op de Ferrari. “Ik denk dat het alleen maar positief kan zijn voor ons.”

De FIA plant een verbod op de zogenaamde party mode. Het verbod op die modus zou zelfs al vanaf de Belgische Grand Prix eind deze maand ingevoerd kunnen worden. Verwacht wordt dat vooral de teams met een Mercedes-krachtbron door deze regel getroffen zullen worden.



Ferrari denkt zelfs dat het verbod in haar voordeel zal zijn. “Om eerlijk te zijn denk ik niet dat het ons erg veel zal beïnvloeden, ik denk dat het alleen maar positief kan zijn voor ons”, vertelt Leclerc tijdens de persconferentie op donderdag. “Hoeveel verschil het zal maken? Dat moeten we nog zien. Ik kan alleen voor mijn team spreken, maar wij hebben geen verschil tussen kwalificatie- en racemodus, dus voor ons zal het niets veranderen.”

Sebastian Vettel omschrijft het als “waarschijnlijk niet het beste nieuws” voor de concurrenten van Ferrari. “Zoals Charles zegt, heeft dit dit seizoen geen invloed op ons, dus laten we afwachten wat er gebeurt,” legt Vettel uit. “Ik denk dat als je iets hebt ontwikkeld of in je motor hebt dat je waarschijnlijk een bepaald aantal kilometers kunt afleggen met meer vermogen of met meer belasting op de motor, dan is dit waarschijnlijk niet het beste nieuws is, maar zoals Charles zegt, het heeft geen invloed op ons”, herhaalt de Duitser.

