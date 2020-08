Hamilton over verbod party mode: ‘Ze proberen ons af te remmen’

Lewis Hamilton ziet het plan van de FIA om de kwalificatiemodus, de zogenaamde ‘party mode’, te verbieden als een poging om Mercedes af te remmen, maar: “Het is geen probleem voor ons.” Teamgenoot Valtteri Bottas durft niet te zeggen hoeveel de motorleveranciers hierdoor zullen verliezen.

Het plan van de FIA om de kwalificatiemodus lijkt een poging om het veld dichter bij elkaar te brengen op de zaterdag, aangezien Mercedes vijf uit de vijf heeft behaald wat betreft polepositions dit seizoen. Met name op de zaterdag is het Duitse team dan ook oppermachtig, met verschillen van ruim een seconde naar de nummer drie. Het verbod zou voor Hamilton niet als een verrassing komen.

“Ze proberen ons af te remmen, maar het is geen probleem voor ons”, zegt Hamilton. “Ze gaan het gewenste resultaat niet krijgen”, haalt hij daarna uit. Teamgenoot Valtteri Bottas heeft een gematigdere toon. “Het is lastig te zeggen hoeveel elke motorleverancier hierdoor gaat verliezen”, aldus de Fin, die onlangs zijn contract met het team met een jaar verlengde.

Lees ook: Räikkönen over mogelijke afschaffing kwalificatiemodus: ‘Die hebben we toch niet’

Het mogelijke verbod op de party mode is het gesprek van de dag in Spanje. Max Verstappen weet niet zeker of het een gamechanger zal zijn. “We zullen zien wat er gaat gebeuren. We mogen de auto niet aanraken na de kwalificatie, alleen de motorstanden mogen we veranderen. Dus op zich best wel goed dat dit gebeurt.”

Later in gesprek met de Nederlandse pers waaronder FORMULE 1 Magazine stelde Verstappen dat met het verbod Mercedes niet meteen is bijgehaald. “Dit gaat het gat niet helemaal dichten, ik denk wel dat zij iets meer extra vermogen hebben in Q2/3 dan wij, dus het kan wel wat uitmaken.” Verstappen zag een overeenkomst met de gloriejaren van Red Bull: “Toen Red Bull dominant was, werden er tijdens het seizoen ook dingen verboden, dus op zich niks mis mee.”

Lees ook: Verstappen over verbod op party mode: ‘Weet niet of het een gamechanger zal zijn’

Of het eerlijker is? “Mercedes werkt natuurlijk hard aan de motor om die extra performance te vinden. Eerlijk kun je het niet noemen, maar bij elk dominant team zijn dingen weggenomen tijdens seizoen, was bij Red Bull ook zo, bij Ferrari ook daarvoor”, concludeert de Nederlander.