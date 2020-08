Räikkönen over mogelijke afschaffing kwalificatiemodus: ‘Die hebben we toch niet’

Kimi Räikkönen zou het niet erg vinden als de zogenaamde kwalificatiemodus van de motoren vanaf 2021 verboden wordt. Volgens de Fin beschikt Alfa Romeo met de Ferrari-motor niet eens over een ‘party mode’.

“We hebben er geen één”, zegt Räikkönen lachend over de kwalificatiemodus tijdens de persconferentie. De FIA zou spelen met het idee om deze kwalificatiemodus, soms ook wel de ‘party mode’ genoemd, af te schaffen om zo het veld dichter bij elkaar te brengen in de kwalificaties. Mercedes domineert tot nu toe de kwalificatieduels dit seizoen, met vijf uit vijf.

Lees ook: FIA wil party mode verbieden

Teamgenoot Antionio Giovinazzi is wat positiever over de mogelijke afschaffing van het extra motorvermogen in de kwalificatie. “Sommige teams winnen heel veel tijd op de lange rechte stukken. We zijn niet zo snel op de lange rechte stukken. Zo kunnen we wel wat dichterbij komen”, zegt Giovinazzi.

Lees ook: Alfa Romeo-teammanager: ‘Wacht ons een wrede isolatie na Spanje’

Tot nu toe verloopt het seizoen voor Alfa Romeo vrij kleurloos. Het Zwitserse team staat achtste bij de constructeurs met twee punten. “We zijn te langzaam”, klinkt de conclusie van Räikkönen. “We hoopten zoals vorig jaar te starten. We staan nu op een plaats waar we niet willen en verwachten te staan. Maar om weer competitief te worden moeten we het stap voor stap nemen”, aldus de Fin.