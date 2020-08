Teammanager Alfa Romeo: ‘Wacht ons een wrede isolatie na Spanje’

Beat Zehnder, de teammanager van Alfa Romeo, zegt dat het Zwitserse team een ‘wrede isolatie’ te wachten staat na de Grand Prix van Spanje. Zehnder moet met de Zwitserse kantons, de 26 deelstaten van het land, in overleg om een uitzondering te regelen voor zijn personeel.

Terwijl de zeven Britse teams een uitzonderingsregel hebben weten te regelen met de Britse overheid, moet Alfa Romeo in overleg gaan met de Zwitserse regering omtrent de coronaregels en de isolatieperiodes. Het team zal na de Grand Prix van Spanje in isolatie moeten, alvorens het vertrekt naar België voor de start van de volgende triple header.

“We moeten voor de volgende race in België terug naar Zwitserland en dat betekent dat we in isolatie moeten”, zegt Zehnder tegen het Zwitserse Blick. “Dat is wreed voor ons, omdat het Formule 1-management met de Engelse regering een uitzondering heeft afgesproken voor de zeven Britse teams.”

Voor Alfa Romeo betekent het dat zij een uitzonderingspositie moeten onderhandelen in Zwitserland, wat een lastige taak wordt volgens Zehnder. “We hebben medewerkers uit acht kantons”, zegt hij, verwijzend naar de 26 deelstaten van Zwitserland. “Ik onderhandel met de gezondheidsautoriteiten. Sommige zijn wellevend, sommige niet. Voor de mensen uit Zürich hebben we een regeling getroffen, zij mogen wel naar de fabriek komen om te werken maar moeten daarna direct naar huis. Misschien zal ik een boodschappenservice moeten beginnen, aangezien de meeste medewerkers single zijn”, grapt hij. “Hopelijk vallen we na de races in Italië niet nog eens in deze corona-val”, besluit Zehnder.