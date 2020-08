Hamilton rekent op spannend gevecht met Verstappen tijdens de race

Mercedes was over één ronde vandaag oppermachtig in Barcelona. Maar in de racesimulaties was het gat naar Max Verstappen een stuk kleiner. Lewis Hamilton rekent daarom ook op een spannend gevecht tijdens de race.

Mercedes had op Silverstone problemen met blaarvorming op de banden. Ze hebben vandaag dan ook veel tijd gestoken in de long runs om te kijken of de banden het langer gaan volhouden tijdens de race dit weekend. Hamilton is tevreden na de trainingen.

“Het is een goede dag geweest. Het was wel zwaar op de baan. We hebben het, aangezien we normaalgesproken hier in februari, maart en mei hier rijden het nog nooit zo warm gehad. Het weer is prachtig, maar het is absoluut niet goed voor de auto. En het is ook niet goed voor de banden, je gaat gewoon heel veel glijden over het circuit”, zegt Hamilton na afloop tegen F1.

“Het voelde allemaal goed vandaag. Maar laten we gaan kijken of het zondag ook zo gaat. We lijken in de long runs dichtbij Red Bull te zitten. Het gaat dus een spannend gevecht worden tijdens de race”, sluit Hamilton af.

Ook Valtteri Bottas was tevreden. “We hadden geen last van blaren en de auto voelde goed, ook al kunnen we nog wat kleine details verbeteren. We zien er sterk uit, maar de focus gaat dit weekend vooral liggen op bandenmanagement met deze hoge temperaturen”, aldus de Fin tegen F1.

