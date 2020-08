Mercedes maakt 180 graden draai: gaan toch Concorde Agreement tekenen

Mercedes gaat dan toch het Concorde Agreement tekenen. Dat zei Toto Wolff vanmiddag tijdens de persconferentie.

Mercedes weigerde in eerste instantie het verdrag te tekenen. Mercedes dacht zij het grootste slachtoffer zouden gaan worden van de nieuwe deal. Maar in een week tijd is de mening volledig bijgesteld.

Lees ook: Hard tegen hard: Mercedes en Liberty ruziën nu deadline voor nieuwe F1-deal nadert

“Ik ben best wel luidruchtig geweest in de meetings die we hebben gehad en ook in de gesprekken die ik heb gehad met het team. Maar ik heb mijn mening veranderd na Silverstone. De reden daarvoor is omdat ik denk dat de teams nooit eensgezind zullen zijn”, zegt Wolff.

“Ik heb een aantal constructieve gesprekken gevoerd met Chase Carey afgelopen weekend. De meeste verduidelijkingen die we wilden hebben, daar hebben we over gepraat. Ik denk dat we op het punt staan om het Concorde Agreement te tekenen”, zegt de teambaas van Mercedes over de toekomst van zijn team.

De eerst volgende deadline van het Concorde Agreement is 18 augustus. Het is aannemelijk dat Mercedes het contract voor 18 augustus gaat tekenen. Halen ze die deadline niet, dan hebben ze tot 31 augustus, wat de definitieve deadline is van het verdrag.

Lees ook: Horner verwacht dat alle tien de teams Concorde Verdrag zullen ondertekenen