Horner verwacht dat alle tien de teams Concorde Verdrag zullen ondertekenen

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat alle tien de Formule 1-teams het nieuwe Concorde Verdrag, die vanaf 2021 van kracht gaat, zullen ondertekenen ondanks dat Mercedes heeft aangegeven niet blij te zijn met het nieuwe verdrag.

Het huidige Concorde Verdrag, dat de financiële zaken van de Formule 1 vastlegt, verloopt eind dit jaar en dus zijn er gesprekken geweest over het nieuwe verdrag. Een aantal teams heeft al aangegeven dat zij bereid zijn om een handtekening te zetten onder het nieuwe Concorde Verdrag, waarvan de deadline op 12 augustus staat, maar Mercedes gaf gisteren aan zich het ‘grote slachtoffer’ te voelen vanwege de voordelen voor Ferrari en Red Bull, terwijl zij zelf er niet veel op vooruit zouden gaan.

Desondanks verwacht Red Bull-teambaas Christian Horner dat alle tien de teams het Concorde Verdrag zullen ondertekenen. “Dit is in ieder geval de derde keer dat ik dit proces heb doorlopen”, zegt Horner tegen Autosport. “Het is deze keer een andere ervaring geweest dan voorheen. De overeenkomst is zoals het is. De inhoud ervan is vertrouwelijk tussen de teams en de promotor.”

“Je moet naar het grotere plaatje kijken,” zo vervolgt hij, “en het in veel opzichten als een partnerschap beschouwen. We hebben Liberty nodig om zoveel mogelijk inkomsten in de sport te brengen en interesse te genereren, waar uiteindelijk de teams en alle deelnemers van zullen profiteren. Je moet een beetje een holistische kijk hebben op deze dingen, je krijgt nooit alles wat je wil. Ik weet zeker dat het de komende dagen zal worden afgerond”, aldus Horner.